Наташа Королева отправилась жить к аборигенам после измены мужа

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По данным опроса, 28 процентов россиян назвали 2020 год худшим на их памяти. Кроме пандемии и сложных экономических процессов, многие люди пересмотрели свои личные отношения. Так, певица Наташа Королева со своим супругом Тарзаном оказались в центре скандала — ее муж был уличен в измене, которая имела большой общественный резонанс.

Как пишут «Невские новости», Королева призналась, что устала и решила сбежать от цивилизации. Певица улетела отдыхать в экзотическую страну, но куда именно, неизвестно. Также певица сообщает, что жить собирается в обществе аборигенов.

— Хочу попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020-го.

Королева хочет отдохнуть от скандалов, сплетен, интриг и пожить для себя, обрести «новый смысл». К тому же год подходит к концу, важно заполнить его чем-то хорошим.

Сейчас девушек, которые вымогали у Тарзана деньги за скандальные видео, задержали, пишет «Царьград». Как пишет «360», вымогательницы пробудут под стражей до 24 января 2021 года до выяснения подробностей дела.

Сама любовница Тарзана Анастасия Шульженко по собственному признанию страдает бессонницей из-за случившегося, пишет «Экономика сегодня». Как рассказала Анастасия, она старается делать перед сном спортивные упражнения, чтобы справиться с этой проблемой.

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