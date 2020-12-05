Семенович будет судиться с бизнесменом из-за созданного в ее честь шоколада

Анна Семенович попала в неприятную ситуацию / Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певице Анне Семенович бизнесмен предложил деловое сотрудничество. Он запустил выпуск шоколадных конфет в форме пышного бюста артистки, назвал их в честь звезды и потребовал с нее полтора миллиона рублей в качестве вступления в долю бизнеса.

Семенович отказалась от таких условий. Тогда предприниматель заявил, что уже запатентовал ее грудь. Певица планирует судиться с бизнесменом.

Юрист Екатерина Гордон рассказала, в каком случае Семенович сможет выиграть дело.

— Ане нужно будет доказать, что это ее грудь, эксплуатируется ее имя и образ. Но если эти конфеты будут назваться просто «Прелести Анны», то предприниматель никакие права не нарушает. Ань с грудью у нас в России много. А если он где-то упоминает ее имя, то тогда это нарушение, — сказала она в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Московские шоколатье отметили, что конфеты в форме шоколадной груди вряд ли будут пользоваться большим спросом, так как такие оригинальные сладости обычно покупают только к определенным праздникам.

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