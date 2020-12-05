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Добрынин и Бортко высмеяли идею Боярского об освобождении артистов от армии
Фото: Предоставлено пресс-службой Первого канала

Добрынин и Бортко высмеяли идею Боярского об освобождении артистов от армии

Кирилл Николаев

Звезды

Актер Николай Добрынин и режиссер, депутат Государственной думы Владимир Бортко высмеяли предложение Михаила Боярского не брать в армию молодых артистов театра и балета. По мнению Боярского, военная служба мешает развитию творческих талантов молодых людей.

Добрынин и Бортко сами служили в армии. Они категорически не согласны с позицией Боярского. Бортко считает, что артистов должны призывать в армию так же, как всех.

— А после армии пусть становятся артистами сколько угодно. Другое дело — скрипач. Там руки надо беречь, еще что-то. А что касается драматических артистов — не вижу никаких оснований, чтобы не призывать их в армию, — цитирует Бортко издание Daily Storm.

Добрынин считает, что каждый мужчина обязан пройти армию вне зависимости от выбранной профессии.

— Обязательно им нужно в армию! Потому что мужчина должен отслужить, отдав долг перед Родиной, — заявил он.

Ранее Михаил Боярский осудил звезд отечественной эстрады, желающих получить поддержку от государства на фоне коронавирусной инфекции. Он посоветовал артистам искать другой путь заработка.

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служба в российской армииБоярскийНиколай Добрынин
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