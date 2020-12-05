Петросян подарил своей молодой супруге сумку за четверть миллиона рублей

Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/ Официальный аккаунт Евгения Петросяна в Instagram

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фотографию с артистом из универмага в Москве.

Это первое совместное фото за долгое время. Как сообщают «Невские новости», поклонники даже заподозрили, что пара разошлась. Но недавно Брухунова сделала фотографию в зеркале, где позади видно юмориста. В руках у молодой женщины сумка известного бренда. На сайте магазина она стоит 285 тысяч рублей.

Напомним, Татьяна младше Евгения на 44 года, но влюбленных это не смущает. Как ранее писал «Царьград», недавно у пары родился сын Ваган. После этого в СМИ поползли слухи, будто бывшая жена юмориста Елена Степаненко не верила, что 75-летний артист мог зачать ребенка. Как пишет «360», эту информацию уже опровергли — по словам адвоката Степаненко, вопросы отцовства должны волновать только самого Евгения Вагановича.

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