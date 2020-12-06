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Названы регионы России, где чаще всего покупают китайские машины
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Названы регионы России, где чаще всего покупают китайские машины

Татьяна Плотникова

Общество

В период с января по октябрь текущего года больше всего новых китайских автомобилей среди субъектов РФ приобрели жители Москвы — 4212 штук.

Второе место занимает Московская область с показателем 3511 машин. В целом на столичный регион приходится порядка 20 процентов всех новых китайских автомобилей, реализованных на российском рынке за рассматриваемый период.

Третье место досталось Санкт-Петербургу (2460 машин). Еще в семи российских регионах было куплено более тысячи таких автомобилей: Краснодарский край (1786), Челябинская область (1365), Самарская область (1353), Свердловская область (1223), Татарстан (1185), Башкирия (1167) и Ханты-Мансийский автономный округ (1113).

В целом за первые десять месяцев 2020 года жители России приобрели около 40 тысяч новых китайских автомобилей, подсчитало аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее были названы самые продаваемые автомобили в России по результатам октября текущего года.

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