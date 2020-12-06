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Более четырех миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более четырех миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов

Татьяна Плотникова

Общество

Более четырех миллионов жителей России временно ограничены в праве выезда за рубеж в связи с наличием долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

Как уточнили в ведомстве, в период с января по октябрь текущего года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из РФ.

По состоянию на 1 ноября текущего года действующих постановлений осталось 4,1 миллиона. Для сравнения: на 1 ноября 2019 года показатель составлял 3,4 миллиона, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на общую сумму 630 миллионов рублей.

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