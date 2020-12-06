Психологи объяснили, как переживания из-за COVID-19 могут вызвать панические атаки

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Люди со слабой психикой больше всего подвергаются паническим атакам из-за пандемии коронавирусной инфекции. В качестве профилактики им необходимо заниматься дыхательными упражнениями и медитацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущих клинических психологов.

Как отмечает один из опрошенных специалистов Михаил Корс, паническая атака возникает из-за состояния загнанности в рамках определенных обстоятельств.

— Чаще всего эти обстоятельства связаны с фобиями — навязчивыми страхами чего-то. Почему эта паническая атака происходит в первый раз — существует много предположений, но точно пока неизвестно, — уточнил специалист.

В свою очередь другой эксперт, Владимир Крупин, отметил, что панические атаки являются достаточно опасным явлением, которое заключается в страхе за свою жизнь.

— Если человек склонен к паническим атакам, то вероятность того, что, когда у него появляется дополнительный стресс или переживание о вирусе, о котором еще так мало известно, может усилить фон панических атак, — рассказал психолог.

Как утверждают специалисты, паническую атаку легко распознать. Среди симптомов выделяют ощущение удушья, учащенное сердцебиение, помутнение в глазах и излишнюю скованность.

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