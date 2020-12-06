Медик объяснил, в чем опасность «сверхраспространителей» коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Доктор медицинских наук и специалист по биобезопасности Николай Дурманов рассказал, кто такие «сверхраспространители» коронавирусной инфекции и в чем их опасность для общества.

Как пояснил эксперт, термином superspreader («сверхраспространитель») обозначают людей, которые при отсутствии симптомов COVID-19 выделяют в окружающую среду значительное количество возбудителей заболевания.

— Для него это не имеет значения, а окружающие люди могут заболеть, в том числе и тяжело заболеть, — рассказал Дурманов.

Определить, кто является таким «сверхраспространителем», можно при помощи анализа ПЦР, однако поскольку симптомы заболевания у подобных людей отсутствуют, пришлось бы тестировать всех внешне здоровых, отметил эксперт.

Чтобы защититься от заражения от подобных «сверхраспространителей», Дурманов советует не пренебрегать защитными мерами при контактах со всеми людьми, включая внешне здоровых, в том числе носить маски и перчатки, сообщает радио Sputnik.

Ранее эксперт Роспотребнадзора объяснил разницу между повторным заражением COVID-19 и рецидивом.

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