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Сергей Собянин сообщил, что кольцо ЦКАД может замкнуться в 2021 году
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Сергей Собянин сообщил, что кольцо ЦКАД может замкнуться в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Кольцо Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) может замкнуться в 2021 году. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это разгрузит МКАД и вылетные магистрали.

— Вы видите, как активно строится ЦКАД. Я надеюсь, что в следующем году он полностью будет закончен, кольцо замкнется. Это большое подспорье для Москвы и Подмосковья, — уточнил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин рассказал о влиянии ЦКАД на ситуацию в Московском регионе.

Напомним, ЦКАД протяженностью 336,5 километра пройдет по территории Подмосковья. На данный момент там открыто движение по участкам длиной 141 километр. До конца 2020 года планируется открыть рабочее движение еще на нескольких участках дороги.

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дорогаЦКАДСергей Собянин
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