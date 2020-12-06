Площадь пожара в павильоне в Ростове-на-Дону достигла трех тысяч «квадратов»
Огонь в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону охватил уже три тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Ростовской области в воскресенье, 6 декабря.
Ранее стало известно, что площадь возгорания в павильоне составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили четвертый уровень опасности. Как уточнили в МЧС, инцидент произошел по адресу улица Малое Зеленое Кольцо, дом 3, рынок «Классик».
Сообщалось, что общая площадь двухэтажного здания павильона составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня задействованы свыше 130 человек и более 40 единиц техники.
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