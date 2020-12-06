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Павильон с пиротехникой на рынке загорелся в Ростове-на-Дону
Фото: ГУ МЧС Росссии по Ростовской области

Павильон с пиротехникой на рынке загорелся в Ростове-на-Дону

Юлия Ямпольская

Происшествия

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Уточняется, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили четвертый уровень опасности. Как сообщает ведомство, инцидент произошел по адресу улица Малое Зеленое Кольцо, дом 3, рынок «Классик».

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Для ликвидации огня задействованы 49 человек и 17 единиц техники.

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МЧСРостов-на Донупожар
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