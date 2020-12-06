Движение по мосту на остров Русский открыли во Владивостоке

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Движение по мосту на остров Русский, которое было закрыто из-за обледенения вант, открыли в воскресенье, 6 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обслуживающую организацию ДСД «Дальний Восток».

Уточняется, что проезд по мосту стал доступен для всех видов транспорта.

Напомним, движение по мосту на остров Русский было закрыто 21 ноября из-за падения льда с вант. В качестве альтернативы власти организовали паром, он вывозит людей на материк, вмещая до 20 машин за раз. Судно курсирует с периодичностью раз в два часа.

Стоит отметить, что открытие моста много раз переносили. На острове Русский, который связан с материком только одним мостом, живут несколько тысяч человек.

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