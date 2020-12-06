«Краткосрочный пиар»: в Крыму оценили идею отключить Россию от SWIFT

Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Руслана Бальбека

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение экс-президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, такое заявление является «хайпом».

Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил отключить РФ от международной системы SWIFT из-за ситуации на востоке Украины.

— Все, что бы он ни озвучил в отношении России, не имеет ничего общего с реальностью: то он какие-то переговоры затевает, то предлагает минские соглашения переписать, то призывает Запад в помощники, а на деле — краткосрочный пиар в массмедиа, чтобы себя любимого потешить, — цитирует депутата РИА Новости.

Как отметил Бальбек, в 2014 году между Россией и Западом произошел политический кризис, после которого многие иностранные компании не смогли существовать. По его словам, остальные до сих пор «зализывают» финансовые дыры.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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