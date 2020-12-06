«Хватит жрать!»: Семенович обвинили в пристрастии к вредной пище

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович поделилась с поклонниками новой фотографией, под которой фанаты оставили комментарии. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram. Подписчики уличили артистку в пристрастии к вредной пище.

На снимке исполнительница запечатлена в длинном платье с чашкой кофе в руке, а перед ней стоит большая тарелка с десертом. Фолловеры обратили внимание на то, что похожие снимки часто появляются в блоге Семенович.

Поклонники оставили свои комментарии под ее постом.

«Хватит жрать! На каждой странице то с чашкой, то с пончиком, то с пирожком, то с булкой»; «Не надо просто чересчур десертом увлекаться, и философия такая не пригодится», — отметили фанаты.

Однако многие, наоборот, осыпали певицу комплиментами.

«Аня, не слушайте никого. Вы такая, какая есть»; «Кто бы каким ядом ни капал, по мне так красотка», — поддержали Семенович фолловеры.

Ранее сообщалось, что певица будет судиться с бизнесменом из-за созданного в ее честь шоколада.

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