«Он молодеет»: поклонники не узнали Леонтьева на фото с Басковым

Фото: instagram.com/valera_leontiev

Подписчики не узнали помолодевшего певца Валерия Леонтьева на новой фотографии. Соответствующий пост опубликовал Николай Басков на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке запечатлены Валерий Леонтьев, Николай Баской и Артур Пирожков (Александр Ревва). Звезды находятся на съемках программы «Привет, Андрей!». Фолловеры отметили, что исполнитель «Дельтаплана» так молодо выглядит, что его невозможно узнать.

— На съемке #приветандрей, — подписал пост Басков.

Фанаты оценили изменение Леонтьева и оставили комментарии.

«Ого, он молодеет»; «Валерий моложе вас выглядит. Круто»; «Какой молодой Леонтьев!» — отметили фолловеры.

Ранее Леонтьев показал прекрасную физическую форму после похудения.

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