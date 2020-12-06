«Он молодеет»: поклонники не узнали Леонтьева на фото с Басковым
Подписчики не узнали помолодевшего певца Валерия Леонтьева на новой фотографии. Соответствующий пост опубликовал Николай Басков на своей странице в социальной сети Instagram.
На снимке запечатлены Валерий Леонтьев, Николай Баской и Артур Пирожков (Александр Ревва). Звезды находятся на съемках программы «Привет, Андрей!». Фолловеры отметили, что исполнитель «Дельтаплана» так молодо выглядит, что его невозможно узнать.
— На съемке #приветандрей, — подписал пост Басков.
Фанаты оценили изменение Леонтьева и оставили комментарии.
«Ого, он молодеет»; «Валерий моложе вас выглядит. Круто»; «Какой молодой Леонтьев!» — отметили фолловеры.
Ранее Леонтьев показал прекрасную физическую форму после похудения.
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