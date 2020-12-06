Главархив Москвы рассказал, как советские граждане осваивали лыжи

Фото: Главархив Москвы

Лыжи в СССР были массовым и культовым видом спорта — граждане не только катались и сдавали нормы ГТО, но даже коллекционировали лыжи.

В Главархиве хранится множество сведений о том, как предпочитали проводить свободное время жители столицы, в том числе и истории о лыжном спорте, найденные в газетных вырезках 1930-х — 1960-х годов.

В 1931 году в СССР начала свое существование программа физкультурной подготовки — система ГТО («Готов к труду и обороне СССР»), которая занималась патриотическим воспитанием молодежи. Среди многих нормативов ГТО были и лыжные гонки — с этого момента популярность данного вида спорта только росла.

Начали появляться лыжные секции и кружки, устраивались соревнования и пробеги, проводились лыжные прогулки. Увеличивалось количество лыжных баз и станций, спортивных клубов.

Так, «Рабочая Москва» в 1934 году написала про большой лыжный женский пробег, в котором принимали участие работницы Электрокомбината им. Куйбышева. 10 девушек и их инструктор должны были пройти весь маршрут Москва — Тюмень (2100 километров) за 35 дней и установить новый всесоюзный рекорд. В 1934 году же состоялся переход жен командиров РККА по маршруту Тюмень — Москва, путь занял 41 день.

Не остановила занятия лыжным спортом и Великая Отечественная война. 11 ноября 1945 года наступили первые морозы, и прокладывать первую лыжню в Измайловском и Сокольническом парках культуры и отдыха вышли сотни физкультурников. «Московский большевик» писал, что велись масштабные работы по подготовке и ремонту лыжных баз, а также расчистки мест для катания.

В том же 1945 году свой спортивный клуб на Красной Пресне открывал Метрострой. Помимо трибун на 8 тысяч зрителей, беговых дорожек, футбольного поля, бассейна и много другого, Метрострой организовал свою лыжную станцию в Сокольническом парке. Этот спортивный клуб объединял в себе до 5 тысяч физкультурников Метростроя.

Но и это были не все «лыжные» открытия. 19 декабря 1945 года «Московский большевик» сообщил, что в Москве началась разработка проекта крупнейшего лыжного стадиона в районе Ленинских гор.

Использовались лыжи и для активного отдыха: в 1955 году Московское туристско-экскурсионное управление ВЦСПС открыло для любителей лыжных путешествий новый зимний 13-дневный маршрут Бородино — Звенигород — Бородино. Протяженность пути лыжников составляла 180 километров. Маршрут был проложен через большие лесные массивы иживописные места Подмосковья. Лыжники на своем пути встречали различные исторические места: деревню Петрищево, связанную с подвигом Зои Космодемьянской, Васильевское, где часто бывалГерцен, окрестности Звенигорода, называемые «подмосковной Швейцарией», Дятьково, Поречье, Старая Руза.

В 1965 году в СССР был запущен первый «поезд здоровья», позже появились пассажирские составы для грибников, рыболовов. Про один из его зимних рейсов в 1968 году написала «Вечерняя Москва». Тогда в Усове отправились на лыжную прогулку 800 рабочих, служащих, инженеров и техников завода «Станколиния», фабрики «Детская книга» и других организаций. Всего за 1968 год московский совет по туризму снарядил 130 таких поездов, а это значит, что в них путешествовали более 100 тысяч человек.

Фото: Главархив Москвы

Но не только как средство передвижения использовались гражданами лыжи — 4 декабря 1959 года «Вечерняя Москва» выпустила статью о Владимире Серебрякове, который коллекционировал лыжи. Серебряков начал свою коллекцию еще в 1910 году, тогда юный спортсмен помогал рыть колодец и обнаружил пару лыж, которую сохранил. А в 1916 году Владимиру Серебрякову правление Московского клуба лыжников вручило лыжу известного исследователя Арктики Фритьофа Нансена. Серебряков долго собирал различные экземпляры, в 30-е годы коллекция уже представляла научный интерес, и спортсмен передал ее в Государственный институт физической культуры им. Сталина. Лыжное собрание Владимира Серебрякова насчитывало более 150 образцов скоростных, горных, ступающих и бытовых лыж, а также больше 30 различных видов лыжных палок.

Традиция катания на лыжах зимой существует до сих пор. Москвичи по прежнему с первым снегом выбираются в ближайшие лесопарки прокладывать лыжню или покоряют горные вершины.

Прочитать газетные вырезки про физкультурников и увидеть фотографии лыжников прошлых времен можно в Главархиве Москвы по адресу Профсоюзная улица, дом 80, с 09:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Вход свободный.

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