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Виктора Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону
Фото: twitter.com/fcskarostov

Виктора Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону

Кирилл Николаев

Спорт

Чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктора Понедельника похоронят в его родном городе — Ростове-на-Дону. Об этом в воскресенье, 6 декабря, рассказали в пресс-службе администрации города.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выразил соболезнования родным и близким умершего, сообщает ТАСС.

О смерти прославленного спортсмена сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его дочь Анастасия. Бывший футболист умер 5 декабря. Причина смерти не уточняется.

СПРАВКА «ВМ»

Виктор Понедельник родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону. Карьеру в футболе начал во время обучения в Ростовском военном училище, в любительском футбольном кружке «Буревестник».

С 1956 года Понедельник выступал за «Торпедо» (Ростов-на-Дону) и забил три гола в пяти матчах. С 1959 года спортсмен играл за местный клуб военного округа, дебютировал с командой в классе «А» чемпионата СССР и забил гол в ворота ЦСК МО.

В финале чемпионата Европы 1960 года, уступая в первой половине матча 0:1 сборной Югославии, в начале следующей половины на 49-й минуте Слава Метревели сравнивает счет. На 113-й минуте гол Виктора Понедельника с передачи Михаила Месхи становится золотым. Сборная СССР выигрывает кубок Европы, став первыми обладателями данного трофея. В том же году Понедельник был включен в список лучших игроков сезона чемпионата СССР, где находился еще три года подряд.

Всего футболист сыграл в 217 матчах чемпионатов СССР, забив 86 голов, за сборную СССР провел 29 матчей, отправив в ворота соперников 20 мячей. 23 октября 1966 года провел прощальный матч против сборной ГДР (2:2).

Позднее Виктор Понедельник выступал за московские клубы ЦСКА и «Спартак».

Читайте также: Матчи РПЛ 6 и 7 декабря начнут минутой молчания в память о Викторе Понедельнике

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