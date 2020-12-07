Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Белорусские военные отметили высокий уровень разведдеятельности НАТО около границ
Фото: официальный сайт НАТО

Белорусские военные отметили высокий уровень разведдеятельности НАТО около границ

Юлия Курганова

В мире

Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации около границы Белоруссии. Об этом сообщил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире канала СТВ в воскресенье, 6 декабря.

— В настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня. Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь, — заявил он.

Косыгин отметил, что подтверждением этому является неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk — около 25 вылетов в неделю.

Он сообщил, что анализ замыслов проведенных учений НАТО, порядка их проведения позволяет с уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался — это Союзное государство (Республика Беларусь и Россия).

Начальник ГУ Генштаба ожидает дальнейшего наращивания иностранного военного присутствия в странах-соседях Белоруссии.

Читайте также: В НАТО назвали Россию главной военной угрозой до 2030 года

Белоруссияграницавоенные учения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте