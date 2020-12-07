Белорусские военные отметили высокий уровень разведдеятельности НАТО около границ

Фото: официальный сайт НАТО

Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации около границы Белоруссии. Об этом сообщил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире канала СТВ в воскресенье, 6 декабря.

— В настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня. Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь, — заявил он.

Косыгин отметил, что подтверждением этому является неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk — около 25 вылетов в неделю.

Он сообщил, что анализ замыслов проведенных учений НАТО, порядка их проведения позволяет с уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался — это Союзное государство (Республика Беларусь и Россия).

Начальник ГУ Генштаба ожидает дальнейшего наращивания иностранного военного присутствия в странах-соседях Белоруссии.

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