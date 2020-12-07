«Неотразима»: Бледанс предстала в образе в стиле «Гетсби»
Актриса Эвелина Бледанс побывала на дне рождения у экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони. Она опубликовала снимки с мероприятия на своей странице в социальной сети.
Вечеринка проходила в стиле «Гетсби», на празднике было много звездных гостей.
— На дне рождения обворожительной Вики Бони, — подписала артистка фото с торжества в Instagram.
На празднике присутствовали Андрей Малахов, Екатерина Одинцова, Марат Сафин, Эмма Салимова и многое другие.
Поклонники Бледанс оценили снимки и написали множество комплиментов звезде.
«Какие вы все там классные! Красивые!»; «Вы самая лучшая!»; «Неотразима», — оставили комментарии пользователи.
Ранее Бледанс перечислила качества идеального спутника. По ее словам, важным для нее является чувство юмора.
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