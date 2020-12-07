«Неотразима»: Бледанс предстала в образе в стиле «Гетсби»

Эвелина Бледанс восхитила поклонников нарядом / Фото: instagram.com/bledans

Актриса Эвелина Бледанс побывала на дне рождения у экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони. Она опубликовала снимки с мероприятия на своей странице в социальной сети.

Вечеринка проходила в стиле «Гетсби», на празднике было много звездных гостей.

— На дне рождения обворожительной Вики Бони, — подписала артистка фото с торжества в Instagram.

На празднике присутствовали Андрей Малахов, Екатерина Одинцова, Марат Сафин, Эмма Салимова и многое другие.

Поклонники Бледанс оценили снимки и написали множество комплиментов звезде.

«Какие вы все там классные! Красивые!»; «Вы самая лучшая!»; «Неотразима», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Бледанс перечислила качества идеального спутника. По ее словам, важным для нее является чувство юмора.

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