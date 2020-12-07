Врач рассказал о пользе перехода на дистанционное обучение российских школьников

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— По подсчетам, переход на дистанционное обучение позволил избежать заражения коронавирусом более 23 тысяч детей, а если бы дети также продолжали общаться, конечно же, картина была бы кардинально другая, — цитирует Исмаила Османова агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, врач порекомендовал родителям ограничивать время, которое дети проводят за гаджетами вне учебного времени.

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