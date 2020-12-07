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Врач рассказал о пользе перехода на дистанционное обучение российских школьников
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Врач рассказал о пользе перехода на дистанционное обучение российских школьников

Виктория Родимкина

Образование

Переход на дистанционное обучение в России позволил избежать заражения коронавирусом свыше 23 тысяч детей. Об этом рассказал главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов в понедельник, 7 декабря.

По его словам, дистанционное обучение является вынужденной мерой, которая была введена на основе статистических данных. Так, число детей 11-17 лет составляет две трети от количества всех заразившихся коронавирусом детей — 65 процентов. При этом после введения дистанционного обучения число заболевших детей и доля заболевших школьников 6-11 классов сократилось более чем в два раза.

— По подсчетам, переход на дистанционное обучение позволил избежать заражения коронавирусом более 23 тысяч детей, а если бы дети также продолжали общаться, конечно же, картина была бы кардинально другая, — цитирует Исмаила Османова агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, врач порекомендовал родителям ограничивать время, которое дети проводят за гаджетами вне учебного времени.

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