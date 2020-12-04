Власти Москвы продлили дистанционку в школах с модульным обучением

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Учащиеся 6–11-х классов школ с модульной системой будут учиться дистанционно до конца третьего модуля. Об этом в пятницу, 4 декабря, рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

— В соответствии с действующим указом мэра Москвы дистанционное обучение для 6-11-х классов в школах будет организовано до окончания второй четверти, в школах с модульным режимом обучения — до окончания третьего модуля, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, ребят перевели на дистанционку из-за угрозы распространения коронавируса. В департаменте подчеркнули, что до осенних каникул число зараженных инфекцией составило две трети от всех заболевших, однако в последний месяц количество новых пациентов среди старшеклассников остается на уровне 1,5–2,2 тысячи в неделю. Это свидетельствует об эффективности мер, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников. Согласно указу, школьники будут продолжать учиться дистанционно до конца второй четверти.

Также глава города сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Дистанционка среди старшеклассников в Москве помогла избежать заражения COVID-19