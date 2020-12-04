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«Дистанционка» среди старшеклассников в Москве помогла избежать заражения COVID-19
/ Фото: Патимат Абдурахманова

«Дистанционка» среди старшеклассников в Москве помогла избежать заражения COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Введение в столице дистанционного обучения учащихся 6-11-х классов помогло избежать заражения коронавирусной инфекцией около 23 тысяч школьников. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, дети в полтора раза чаще становятся источниками заражения близких, чем взрослые.

— Мы провели анализ, и примерно рассчитали, сколько людей могли бы заболеть в случае сохранения по учащимся 6-11 классов такой же тенденции роста заболеваемости, какую мы наблюдаем по младшим школьникам, — уточнила Ракова.

Она также добавила, что в городе могли заболеть коронавирусом еще около четырех тысяч человек, если бы не дистанционный формат обучения старшеклассников.

Ракова сообщила, что заболевших среди учителей младшей школы, которая работает в очном формате, почти в два раза больше, чем среди преподавателей старшей школы.

— За последние две недели заразились более 770 учителей начальных классов, — цитирует Ракову Интерфакс.

Заместитель мэра заключила, что с начала сентября 2020 года удалось сократить долю заболевших горожан старше 65 лет и школьников 6-11 классов в полтора раза.

Напомним, ранее Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников.

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Читайте также: Свыше 30 тысяч учеников младших классов в Москве перешли на дистанционное обучение

дистанционная форма обученияМосквашкольники
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