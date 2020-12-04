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Свыше 30 тысяч учеников младших классов в Москве перешли на дистанционное обучение
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Свыше 30 тысяч учеников младших классов в Москве перешли на дистанционное обучение

Юлия Ямпольская

Город

Более 30 тысяч учащихся младшей школы в столице перешли на дистанционное обучение по просьбе родителей. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития города Анастасия Ракова.

По ее словам, все больше горожан переводят своих детей на такой формат учебы, боясь за их здоровье. Она также добавила, что, по мнению многих родителей, дети, находясь вне стен школы, бесконтрольно расхаживают по улицам и от этого у них появляется риск заразиться.

— Но отсутствие на онлайн-уроке автоматически означает прогул. И мы видим, что большинство детей не передвигаются в это время по городу, они прилежно посещают онлайн-занятия, — цитирует Ракову Интерфакс.

Ракова также рассказала, что качественный образовательный процесс в столице не прерывается. Всего с 19 октября учителя провели свыше четырех миллионов онлайн-уроков. Педагоги остаются на связи с учащимися и их родителями и вне уроков, если нужно что-то дополнительно объяснять.

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