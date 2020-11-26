Сергей Собянин оценил соблюдение ограничительных мер в столице среди школьников

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил соблюдение ограничительных мер в городе, введенных на фоне пандемии коронавируса, среди школьников.

Так, по его словам, около 70 процентов учеников выполняют рекомендации и находятся дома. Кроме того, уменьшилось число заболевших COVID-19 среди детей и людей пожилого возраста.

— Дети стали меньше болеть. Особенно те, которые перешли на дистанционку, с 6 по 11 класс. Количество заболеваний среди этой группы уменьшилось вдвое, — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в городе среди выявленных случаев коронавируса доля пожилых людей составляет около 15 процентов, ранее этот показатель доходил до 25 процентов.

Сергей Собянин отметил, что у властей были опасения насчет перевода школьников на дистанционное обучение, так как ребята могли начать «путешествовать по торговым центрам, болтаться по городу». Однако рекомендациям соблюдать домашний режим следуют около 70 процентов учеников.

Также столичный мэр сообщил, что власти пока оставят заблокированными студенческие проездные в Москве, так как их разблокирование может привести к увеличению числа поездок на общественном транспорте.

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