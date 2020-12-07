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«Я всегда переживаю о ней»: Успенская намекнула на улучшение отношений с дочерью
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

«Я всегда переживаю о ней»: Успенская намекнула на улучшение отношений с дочерью

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Любовь Успенская, чьи непростые отношения с дочерью активно обсуждаются в СМИ, разместила фото наследницы в соцсетях, сделав под ним трогательную подпись.

— Где бы ни была моя Танечка, «я всегда переживаю о ней и об ее здоровье». Я рада, что рядом с ней человек, которому я доверяю, как себе, я спокойна за нее, пока рядом Казимир, на душе намного легче, — цитируют звезду шансона 5-tv.ru.

На фотографии радом с Татьяной Плаксиной находится неизвестный молодой человек.

Напомним, что информация о сложностях в отношениях между женщинами, появилась в феврале текущего года. Тогда во время эфира одного из телеканалов Плаксина заявила о жестоком отношении к ней со стороны матери. По утверждению девушки, Успенская запирала ее в ванной комнате, а также едва не задушила. Певица, в свою очередь, отрицала правдивость слов дочери, предположив, что ее вынудили так поступить. Затем она и вовсе завила, что Татьяна выступает на шоу для того, чтобы заработать на наркотики.

В ноябре Любовь Успенская призналась в своем аккаунте Instagram, что из-за конфликта с дочерью ей пришлось лечиться у психолога.

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отношениядочьЛюбовь Успенская
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