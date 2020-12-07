Столичные музеи подготовили новые онлайн-экскурсии для горожан

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные музеи подготовили новые виртуальные экскурсии, лекции, мастер-классы, а также концерты. Видеозаписи будут опубликованы на YouTube-каналах музеев, на их сайтах и страницах в соцсетях. Для участия в одном из мероприятий необходима регистрация.

Так, например, выставочное объединение «Манеж» приглашает на лекции под названием «Високосный год российского театра: формат, событие, тренды». Посмотреть экскурсию можно на странице в социальной сети. Мероприятия пройдут 8, 17 и 24 декабря в 20:00.

Также Дом Н. В. Гоголя подготовил для москвичей короткие экскурсии, посвященные жизни и творчеству писателя. Первую из них опубликуют на страницах музея в соцсетях 10 декабря в 16:00. Она будет посвящена годам обучения Гоголя в Нежинской гимназии.

На мастер-классе музея истории «Лефортово» можно будет узнать о языке веера, который являлся секретным кодом прошлых столетий. Во время просмотра можно будет узнать, как одним взмахом веера дамы выражали недовольство или назначали свидания.

Также горожанам расскажут о том, как в XIX веке резиденция императора превратилась в место отдыха дачников. Об этом расскажут на виртуальной экскурсии музея-заповедника «Царицыно» 11 декабря в 16:00 в прямом эфире в соцсетях.

Попасть на концерт камерной музыки можно будет 11 декабря в 19:00. Так, Дом-музей Марины Цветаевой предлагает послушать легендарные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Государственный музей обороны столицы подготовил онлайн-экскурсию «Адресат — ​наша память: семья по переписке». Организаторы выставки расскажут, как советские люди знакомились и создавали семьи в годы войны. Видеозапись опубликуют 12 декабря в 10:00 на сайте музея.

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