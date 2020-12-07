Москвичам рассказали об онлайн-мероприятиях от НКО на текущей неделе

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

На неделе — с 7 по 13 декабря — жители столицы смогут посмотреть фильм в режиме онлайн, приобрести работы художников на благотворительном аукционе, а также нарисовать пейзаж.

В частности, 9 декабря в 20:00 в киноклубе Еврейского музея и центра толерантности москвичам дистанционно покажут фильм «Почему я тут». Для того чтобы получить ссылку на трансляцию, нужно пройти регистрацию.

9 декабря в 19:00 начнет работать благотворительный онлайн-аукцион Arts from the Hearts, участники которого смогут приобрести работы современных художников. Собранные средства пойдут на закупку оборудования, чтобы помочь людям с инвалидностью, оплату обучения молодых врачей-онкологов, поддержку справочной службы.

12 декабря москвичи смогут пройти тест на знание Конституции РФ. Сделать это можно будет с 12:00 до 18:00.

13 декабря в 16:00 состоится мастер-класс, где можно будет научиться технике акварельного скетчинга и нарисовать зимний пейзаж. Мастер-класс будет платным, все собранные деньги пойдут на развитие культурного центра «Меридиан», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 13 декабря с 11:00 до 18:00 пройдет фестиваль в дистанционном формате для тех, кто мечтает завести собаку. В прямом эфире волонтеры подробно расскажут о животных, которые ищут дом, и познакомят с их привычками. Каждый, кто решит взять домой нового друга, получит полезные подарки от партнеров.

Заранее познакомиться с участниками мероприятия можно на сайте фонда «Собаки, которые любят» и на его странице в соцсетях. Трансляция пройдет в прямом эфире на странице фонда в «Инстаграме» и на YouTube-канале.

Читайте также: Столичные библиотеки пригласили жителей на онлайн-встречи с писателями в декабре