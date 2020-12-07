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Столичные библиотеки пригласили жителей на онлайн-встречи с писателями в декабре
Фото: freepik.com

Столичные библиотеки пригласили жителей на онлайн-встречи с писателями в декабре

Юлия Ямпольская

Город

Библиотеки Департамента культуры Москвы запускают зимнюю серию онлайн-встреч с современными российскими писателями. Горожане смогут послушать не только поэтов и прозаиков, которые пишут для взрослых, но и детских авторов, а также сценаристов и журналистов.

В период с 8 по 23 декабря пройдут прямые трансляции на YouTube-каналах библиотек, а также на их страницах в соцсетях. Во время эфиров пользователи смогут задавать вопросы в чатах и комментариях под видео.

— Всего в декабре запланировано 18 таких мероприятий. Первые эфиры пройдут 8 декабря, а последняя прямая трансляция состоится 23 декабря. Перед читателями предстанут как талантливые начинающие авторы, так и известные литераторы, например, Леонид Юзефович, Татьяна Устинова и Дарья Донцова, — уточнили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Зимний цикл виртуальных встреч с писателями стартует 8 декабря в 13:00. В это время в инстаграм-аккаунте библиотеки № 110 жителей столицы будет ждать детская писательница Наталья Игнатенко, которая представит свой проект «Сказки в коробках».

В этот же день в 19:00 на YouTube-канале Дома Гоголя, а также на его страницах в социальных сетях лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонид Юзефович представит свою новую работу «Филэллин».

А 10 декабря в 19:00 в инстаграм-аккаунте и на YouTube-канале читальни имени А. С. Пушкина писательница Наталья Соловьева впервые представит свой роман «На берегу Тьмы».

На следующий день, 11 декабря в 19:00 в инстаграм-аккаунте библиотек северо-востока столицы в прямом эфире можно будет пообщаться с писателем Алексеем Слаповским, который расскажет о своих экспериментах с жанрами, творческом поиске и отличиях в работе писателя и сценариста. Горожане смогут узнать, как литератор создавал роман «Неизвестность» и составлял сборник рассказов «Туманные аллеи», передает официальный сайт мэра Москвы.

На онлайн-встрече 19 декабря в 14:00 в инстаграм-аккаунте библиотеки № 108 поэт и военный корреспондент Юрий Гладкевич расскажет об увлечении поэзией и о том, какое место в его творчестве занимает тема Родины.

Финальная встреча зимней серии состоится 23 декабря. В этот день в 14:00 на YouTube-канале читален центра столицы в прямой эфир выйдет автор книг в жанре иронического детектива Дарья Донцова.

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