Около 100 тысяч горожан зарегистрировали «Тройки» в приложении «Метро Москвы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 100 тысяч жителей столицы зарегистрировали свои «Тройки» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.

Уточняется, что горожане могут пополнять карту в приложении в любое удобное для них время. Как отметил глава ведомства Максим Ликсутов, пользователям Apple необходимо дополнительно активировать карту у желтого терминала в подземке.

Он также добавил, что если добавить «Тройку» к своему аккаунту, то можно управлять картой онлайн.

Читайте также: Посвященные «Большому дальневосточному квесту» проездные можно приобрести в столичном метро