Серийные поставки танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году

Фото: uvz.ru / Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Серийные поставки новейшего танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в понедельник, 7 декабря.

— Серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии, — заявил Чемезов.

Он уточнил, что работа нового танка будет максимально автоматизированной. Экипажу достаточно будет приблизительно навести оружие на цель. Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Его можно использовать для ведения боя в соприкосновении с противником, для уничтожения живой силы противника на открытой местности и в укрытиях.

Кроме того, глава Ростеха добавил, что беспилотная версия российского танка Т-14 не будет производиться серийно, сообщает РИА Новости.

Ранее Чемезов заявил, что штатный двигатель для Су-57 планируют создать в 2022 году.

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