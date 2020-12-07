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«Задачи остановить импорт продуктов не стояло»: Песков — о программе импортозамещения
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Задачи остановить импорт продуктов не стояло»: Песков — о программе импортозамещения

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Задачи остановить импорт продуктов питания при реализации в России программы импортозамещения не стояло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 декабря.

Он пояснил, что речь шла об основных потребностях страны, которые отечественная промышленность способна полностью удовлетворить. Представитель Кремля отметил, что в целом программа успешна. Ни одна страна мира не ставит своей целью стопроцентное импортозамещение со всеми нюансами пищевой промышленности, передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

— Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло, — пояснил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что РФ не смогла полностью заместить поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства.

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Дмитрий Песковпищевая промышленностьимпорт продовольствия
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