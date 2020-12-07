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Задержаны нарушители, незаконно проникшие на территорию научного центра в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Задержаны нарушители, незаконно проникшие на территорию научного центра в Москве

Юлия Захарова

Происшествия

Трех участников квеста, которые незаконно проникли на охраняемую территорию, задержали в столице. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел на северо-востоке города, на объекте сработала охранная сигнализация.

— Прибыв по адресу, росгвардейцы выяснили, что охранник по камерам наблюдения заметил на территории научного центра группу посторонних людей и нажал кнопку тревожной сигнализации. Через несколько минут правонарушители были задержаны, — отметили правоохранители.

Выяснилось, что нарушителями оказались трое молодых людей в возрасте от 26 до 29 лет. По их словам, они выполняли задание квеста, увлеклись и не заметили, как попали на территорию охраняемого объекта. Задержанных передали полицейским.

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РосгвардияМосквазадержание
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