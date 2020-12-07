Комик Яровицына назвала главные проблемы мужчин и женщин в России

Фото: youtube.com /А поговорить?

Креативные продюсеры шоу «Женский Стендап» на ТНТ Зоя Яровицына и Ирина Мягкова рассказали о главных проблемах современных россиян. Яровицына считает, что вокруг женщины очень много противоречивых требований.

— Это описано в ролике, который озвучила Синтия Никсон, «Будь леди». Все наши проблемы там сосредоточены. Должна быть красивой, но не слишком, женственной, но не нюней, работать, но не быть слишком успешной, ты должна все успевать и развиваться. Ты столько всего должна! — заявила стендап-комик.

Она заявила, что женщины втянуты в это бесконечное осуждение, у многих развился «стокгольмский синдром», и сами считают, что должны быть потрясающими круглосуточно.

Яровицына считает, что главная проблема российских мужчин состоит в том, что они несамостоятельны. Она связала это с тем, что многие мужчины воспитывались матерями-одиночками и безынициативными отцами.

Ирина Мягкова заявила, что ей не нравится, когда мужчина жалуется на нехватку денег.

— Последний раз я на эту тему с бомжом поссорилась. Не стыдно просить деньги у женщины? Почему я работаю, а он нет? — спросила комик.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Ирина Мягкова о новом комедийном шоу «Женский стендап»: Иногда будет жестко