«Куколка»: Ольга Бузова превратилась в знаменитую игрушку

Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова предстала перед подписчиками в новом образе. Артистка превратилась в куклу Барби c помощью специального фильтра в собственном Instagram-аккаунте.

— Что скажете? Похожа? — спросила Бузова у своих поклонников в подписи под фотографией.

Фанаты певицы оценили перевоплощение своего кумира и согласились с тем, что Бузова выглядит в точности как игрушечная кукла: «Вообще одно лицо»; «Всегда и везде звезда»; «Куколка»; «Такая кукла Барби мне нравится».

Ранее Ольга Бузова ответила на критику актрисы Настасьи Самбурской в своем Instagram-аккаунте. Телеведущую возмутили оскорбления Самбурской в адрес участников проекта «Дом-2».

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