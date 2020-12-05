«У Оли репутация милой дурочки»»: психолог назвала причину конфликта между Самбурской и Бузовой

Фото: instagram.com/samburskaya

Новый конфликт вспыхнул между актрисой Настасьей Самбурской и певицей Ольгой Бузовой. Звезда сериала «Универ» нелестно высказалась о проекте «Дом-2», назвав реалити-шоу, его ведущих и зрителей «днищем». «Вечерняя Москва» узнала у психолога Юлии Зотовой, чем вызвана агрессия Самбурской, которую она периодически проявляет в адрес Бузовой.

По словам Зотовой, Настасью Самбурскую выводит из себя как раз тот факт, что Ольга Бузова, «дитя «Дома-2», сумела из проекта, ориентированного на «далеко не интеллектуального зрителя», вырваться к звездам первой величины.

— Самбурскую как раз бесит именно то, что Бузова, которая является своего рода обликом и олицетворением всего негативного, что имеется в этом проекте, сегодня востребована и любима миллионами. А Самбурская, как справедливо ответила ей Ольга, сейчас забыта, как это ни печально, — объяснила психолог.

Она также заметила, что актриса сама виновата в том, что у нее нет такой народной любви, которая есть у ведущей «большой стройки».

— Дело в том, что Настасья как личность очень тяжело воспринимается людьми. У нее нелегкая судьба, она сама по себе непростой человек. Самбурская выстроила образ железной дамы, который ей и мешает дальнейшему продвижению и даже выстраиванию личной жизни. В то время как Бузова намного легче воспринимается зрителем. Потому что у Оли репутация «милой дурочки» в хорошем смысле этого слова. Она забавная, непосредственная в своих поступках и высказывания, но при этом назвать ее глупой язык не поворачивается, — объяснила специалист.

Собеседница «ВМ» порекомендовала актрисе обратить свой взор на саму себя и углубиться в свои проблемы, которых, судя по всему, немало.

— Это зависть, обычная человеческая зависть, которая в творческой среде намного четче проявляется. С другой же стороны, Настасья не пытается быть лицемерной, она признает это и соглашается со своим положением. Однако продолжительная роль обиженной стороны всегда имеет негативные последствия, — предупредила Зотова.

Психолог подчеркнула, что вряд ли разразившийся скандал утихнет в ближайшее время, ведь Самбурской сейчас как никогда нужна медийная слава, что дает основание надеяться на новый поворот в этом конфликте.

Ранее на своей странице в Instagram Настасья Самбурская нелестно высказалась о проекте «Дом-2». Она назвала реалити-шоу, его ведущих и зрителей «днищем». В свою очередь, ведущая проекта Ольга Бузова не смогла пройти мимо критики Самбурской и решила ответить на ее колкости, заявив, что участники проекта и зрители не виноваты в том, что она не востребована и обделена вниманием.

Бузова также отметила, что это уже не первый случай, когда Самбурская задевает ее, публикуя гневные посты в Сети, а при встрече «отводит взгляд». Однако эти доводы не убедили Самбурскую. В комментариях она ответила, что Бузова сама при встрече, «поджав хвост, отворачивалась» и делала вид, что не замечает ее.

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