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Лариса Голубкина подтвердила информацию о сломанной ноге
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Красный квадрат»

Лариса Голубкина подтвердила информацию о сломанной ноге

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Лариса Голубкина подтвердила информацию, что она получила тяжелую травму ноги. По словам Голубкиной, в данный момент она находится больнице с переломом шейки бедра. Тем не менее других подробностей артистка не сообщила.

— Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице, — рассказала Голубкина в разговоре со Starhit.

Напомним, ранее журналистам удалось узнать, что 80-летняя актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра, однако сама артистка СМИ ничего не сообщала. Впрочем, в Центральном академическом театре Российской армии, где служит артистка, ее коллеги подтвердили, что все спектакли с участием Голубкиной отменили. Актеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

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переломактрисаЛариса Голубкина
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