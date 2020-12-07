Прения сторон по делу историка Соколова назначены на 14 декабря

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Прения сторон по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, назначены на 14 декабря. Об этом заявила судья Юлия Максименко в ходе заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.

Кроме того, суд продлил срок содержания под стражей Соколову до 23 марта, сообщает РИА Новости.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

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