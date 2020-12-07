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Виктория Боня призналась, что до сих пор не знает, где похоронен ее отец
Фото: instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня призналась, что до сих пор не знает, где похоронен ее отец

Захар Чайченко

Звезды

Российская модель Виктория Боня осенью 2020 года узнала о кончине своего отца. Тем не менее в эфире YouTube-шоу под названием «Лучше — правду» телеведущая призналась, что она до сих пор не знает ни места захоронения Анатолия Бони, не причину его смерти.

— До сих пор не могу найти его жену, не могу понять, почему ушел отец, где он похоронен. Это страшно, — высказалась модель.

Несмотря на ранний развод родителей, когда Виктория была еще совсем маленькой, она запомнила, что ее отец был очень заботливым по отношению к ней и ее сестре Анджелине. Она рассказала, что папа платил алименты, а также всегда поздравлял своих дочек с праздниками.

Кроме того, модель сообщила, что ей часто снится сон, в котором она идет открывать почтовый ящик и проверяет, есть ли новые письма от отца или нет.

В заключение Боня заявила, что она будет искать могилу своего папы вопреки всем преградам. Однако в данный момент она до сих пор не может выйти на связь с его вдовой, чтобы узнать детали последних дней жизни своего родителя.

Напомним, что ранее Виктория Боня поделилась горем со своими подписчикам в Instagram-аккаунте. По словам девушки, ее отец умер в марте этого года, но она узнала об этом только сейчас.

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