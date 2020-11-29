Виктория Боня рассказала об отношениях с Маратом Сафиным

Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала об отношениях с теннисистом Маратом Сафиным.

Телезвезда часто публикует в своих социальных сетях фотографии со спортсменом, поэтому поклонники давно заподозрили, что у Сафина и Бони роман. Недавно пара отдыхала в Монако, где у девушки есть вилла, пишут «Невские новости».

В недавнем интервью Боня призналась, что считает Сафина привлекательным мужчиной, поэтому продвигает его «личный бренд» в Instagram. Ведущая отметила, что они правда проводят много времени вместе, но как друзья.

— Марат — мой друг, мы дружим. Сейчас вот поедем есть хачапури. У нас с ним похожие истории по поводу отношений. У нас обоих повторяются одинаковые сценарии, — рассказала Боня.

Ведущая часто оказывается в центре скандалов и обсуждений. Некоторые даже обвиняют ее в намеренном подогревании интереса к собственной персоне. Ранее Боня стала жертвой розыгрыша. Пранкер позвонил телеведущей и представился бизнесменом Евгением Чичваркиным, пишет «Царьград».

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