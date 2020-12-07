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Психолог рассказал о новом движении «елкфри»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Психолог рассказал о новом движении «елкфри»

Елена Плешивцева

Общество

Психолог Анатолий Добин рассказал о новом движении «елкфри» в беседе с Nation News.

Специалист объяснил, что термин «елкфри» означает демонстративный отказ от празднования Нового года. Люди, считающие себя «елкфри», не украшают елку к празднику, не готовят подарки для близких, не накрывают праздничный стол.

— Елкфри — отказ имитировать то, что они не чувствуют на самом деле. Это заявление в такой странной форме о реальных чувствах: грусть, отсутствие надежд и прочее, — пояснил Добин.

По мнению эксперта, такие люди демонстрируют окружающим, что они не такие, как все. Это на самом деле означает, что в их жизни что-то идет не так и они нуждаются в поддержке.

Ранее в Санкт-Петербурге прозвучало предложение пересесть в новогоднюю ночь на велосипеды. С такой инициативой выступили члены велосообщества Северной столицы. В новогоднюю ночь метро работать не будет, поэтому велосипедисты предлагают устроить праздничную велопрогулку, сообщает ФАН.

Главная Кремлевская ель совсем скоро отправится из Наро-Фоминского лесничества в Кремль. Высота дерева почти 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а возраст дерева 96 лет. Зеленая красавица будет установлена на Соборной площади, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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