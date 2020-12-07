Полиция задержала москвича, выбросившего из окна девятого этажа двух котов

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, улица Хамовнический Вал Карта всех событий

Правоохранители задержали в центре столицы мужчину, который выбросил из окна своей квартиры двух котов. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на Хамовническом валу. Полицейские обнаружили на месте жену мужчины.

— Она сообщила, что ее муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры двух котов. При падении одно из животных погибло на месте, вторая кошка скончалась в ветеринарной клинике, — отметили в МВД.

Жителя столицы задержали, он пояснил, что выкинул животных из окна во время ссоры с супругой. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанного поместили под подписку о невыезде, говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Задержаны нарушители, незаконно проникшие на территорию научного центра в Москве