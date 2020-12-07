Москвичи станут участниками онлайн-вебинаров, посвященных трудоустройству

Фото: freepik.com

Жители столицы смогут узнать секреты успешного трудоустройства на вебинарах, проводимых с 10 по 29 декабря под эгидой центра «Моя карьера». На официальном сайте центра в разделе «Афиша» можно посмотреть, какие навыки приобретут участники лекций, а также подать заявку на участие в каждой видеолекции.

На первом вебинаре под названием «Эффективные коммуникации в онлайн» расскажут участникам, как вести диалог со своими деловыми партнерами «на расстоянии», а также объяснят основные ошибки делового общения. Мероприятие состоится 10 декабря с 11:00 до 13:00.

Вторая видеолекция называется «Расскажи о себе. Самопрезентация на собеседовании». В ходе нее слушателям станет известно, как сформировать навыки самопрезентации, а также они научатся грамотно демонстрировать свои сильные стороны и деловые качества. Данная лекция пройдет 15 декабря в то же время с 11:00 до 13:00.

Третья лекция носит название «Резюме для трудоустройства на удаленную работу». По словам ее организаторов, 16 декабря с 11:00 до 13:00 участникам станет известно, как написать такое резюме, которое заметит работодатель.

Также 16 декабря с 14:00 до 16:00 пройдет вебинар «Все что нужно знать о трудоустройстве»; 18 декабря с 16:00 до 18:00 участники онлайн-лекции «Трудовой договор или договор ГПХ» узнают, чем отличается трудовой договор от договора ГПХ; 21 декабря состоится вебинар «Как концентрировать внимание на приоритетах» с 14:00 до 16:00; 23 декабря с 11:00 до 18:00 пройдет лекция «Особенности собеседования онлайн»; 24 декабря с 11:00 до 13:00 пройдет вебинар «Как организовать свой день для эффективного трудоустройства»; 25 декабря с 11:00 до 13:00 в ходе вебинара «Как ставить цели, чтобы их достигать» слушателей научат ставить цели и достигать их в кратчайший срок, и 29 декабря с 11:00 до 13:00 пройдет вебинар «Самомотивация к поиску работы».

Читайте также: Онлайн-мероприятия по Soft Skills пройдут для школьников и студентов колледжей