«Ангел»: Екатерина Шпица предстала перед фанатами в нежном образе

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица поздравила в Instagram-аккаунте своих тезок с праздником Екатерины Санницы. В честь Дня Екатерины Шпица рассказала о происхождении своего имени, а также поделилась фотографиями в белоснежном платье.

— Я должна была родиться как раз на Екатерину, но решила пораньше! А вот у моей покойной бабушки Екатерины как раз сегодня был день рождения. Имя переводится с греческого «чистая, благопристойная». Святая Екатерина считается покровительницей женщин, любви и брака, — написала артистка в подписи под снимками.

Кроме того, Шпица призналась, что ей нравится, когда ее называют Катериной, потому что, по словам актрисы, имя звучит «нежно и воздушно».

Подписчицы приняли поздравление своего кумира, а также подчеркнули, что белое платье очень идет звезде киноэкранов: «Платье ангельское»; «Все, во что бы вы ни оделись, вам к лицу»; «Ангел, другого описания к вам не подобрать».

Ранее Екатерина Шпица поделилась с подписчиками новым снимком. Она сфотографировалась в черном наряде с декоративным аксессуаром из черных перьев, который почти закрыл ее лицо.

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