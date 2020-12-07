«Будущий актер»: Гном Гномыч стал модным Винни-Пухом
Российский продюсер Яна Рудковская поделилась забавным роликом в своем Instagram-аккаунте. Сын звезды Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч, вместе со своей подругой Виолой и няней по имени Прасковья воссоздали сцену из советского мультфильма о Винни-Пухе.
— Любители ходить по гостям по воскресеньям Виола и Саня, — написала мама Рудковская в подписи к видеоролику.
Подписчики посмеялись над видео, а также оценили актерские способности Гном Гномыча: «В кого это он такой актер — в папу или в маму?»; «Милашки»; «Какие классные!»; «Милота, а Гном Гномыч — будущий актер».
Ранее СМИ писали, что у сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской была диагностирована травма психики.
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