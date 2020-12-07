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Суточное число заболевших COVID-19 в Нидерландах впервые за месяц превысило 7 тысяч
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Суточное число заболевших COVID-19 в Нидерландах впервые за месяц превысило 7 тысяч

Кирилл Николаев

В мире

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Нидерландах за сутки составило 7134. Об этом свидетельствуют данные Национального института здравоохранения (RIVM), опубликованные в понедельник, 7 декабря.

Данный показатель является самым высоким с 6 ноября. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Роттердаме (339).

Число госпитализированных пациентов увеличилось до 1660 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 470 заболевших.

Общее число заболевших коронавирусом в Нидерландах составляет 564 291. С начала пандемии в стране зафиксировано 9704 летальных исхода, сообщает РИА Новости.

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