Более 14 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за минувшие сутки увеличилось на 14 718. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Отмечается, что за сутки зафиксировано 189 летальных исходов. С начала пандемии в Великобритании коронавирус выявили у 1 737 960 человек, умерли 61 434 пациента.
Национальный карантин завершился в Англии 2 декабря. Теперь в стране действует ужесточенная трехуровневая система ограничений, сообщает РИА Новости.
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