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Власти Москвы заявили об отсутствии преград для выдачи субсидий отелям
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти Москвы заявили об отсутствии преград для выдачи субсидий отелям

Юлия Захарова

Город

Власти столицы не намерены лишать субсидий отели, в зданиях которых организована другая деятельность. Об этом в понедельник, 7 декабря, рассказали в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

Как уточняется, в организации «Деловая Россия» предложили уточнить, что расположение в здании гостиницы предприятий, которые занимаются деятельностью, не предполагающей предоставления гостиничных услуг, не является нарушением условий освобождения от платы за аренду земли или другие объекты, находящиеся в собственности города.

Власти Москвы подчеркнули, что такие условия и так не препятствуют освобождению от платежей.

— Ни один отельер, арендующий у города нежилые помещения или землю, не получил отказ в оформлении арендных каникул на том основании, что в его гостинице действует сопутствующий непрофильный бизнес. Такой заградительной нормы нет, — отметили в департаменте.

Ранее представители «Деловой России» заявили о намерении обратиться в правительство столицы и попросить не лишать мер поддержки отели, в зданиях которых функционируют дополнительные площади.

Всего в рамках мер поддержки Москвы арендные каникулы предоставили 247 отельерам, передает РИА Новости.

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