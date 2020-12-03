Приоритет развития: эксперт объяснил, почему московские технопарки лучшие в России

Сергей Собянин открыл 16-й детский технопарк в Москве / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Восемь столичных парков попали в рейтинг лучших в России. Среди них оказались технопарки «Строгино», «Слава», «Калибр», «Полюс», «Мосгормаш», «Элма», а также нанотехнологический центр «Техноспарк», который возглавил список, а также особая экономическая зона «Технополис «Москва». В общей сложности в этот рейтинг вошли более 40 технопарков из 23 регионов Российской Федерации. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что примерно пятую часть списка занимают именно московские технопарки, которые оказались в числе самых эффективных в стране.

— Лидерство в сфере технологий — один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки», — отметила Сергунина.

По словам представителя технологического парка «Строгино» Александра Локтионова, тот факт, что столичные технопарки возглавляют рейтинг лучших, его не удивляет.

— Я думаю, что рейтинг всегда является неким вектором и ориентиром, который указывает на степень успешности и эффективности технопарка. Подобные учреждения столицы вполне заслуженно возглавляют топовые места в списке технопарков страны, потому что в них трудятся действительно профессионалы высокого уровня. Многие ориентируются на отзывы других компаний и рейтинги, тем самым мотивируя себя на новые достижения и свершения, — сказал Локтионов.

Собеседник «ВМ» также отметил, что большинство технопарков города обладают прекрасными географическим расположением, хорошим технологическим оснащением, имеют прекрасную инфраструктуру и доброжелательное руководство. А самое главное — именно московские технопарки больше всего предлагают инновационных идей для развития инфраструктуры столицы, а также для развития технологического бизнеса мегаполиса.

Стоит отметить, что на территории Москвы уже функционирует не меньше 36 технопарков. Более того, еще шесть подобных зон находятся на стадии развития в рамках инвестиционных приоритетных проектов. На их локациях работают более двух тысяч учреждений. Создано около 65 тысяч рабочих мест.

Технологические парки позволяют создавать необходимую инфраструктуру для развития технологического бизнеса. Статус технопарка позволяет его резидентам и управляющей компании снизить налоговые нагрузки, а также получить налоговые льготы в регионах и скидки при аренде земли.

Резидентам технопарков доступны также дополнительные меры поддержки со стороны столичного правительства. Они могут рассчитывать на субсидии, на частичную компенсацию процентов по кредитам и на приобретение или лизинг необходимого оборудования.

Так, в текущем году по данной программе представителям предпринимательского сообщества одобрены выплаты на сумму 320 миллионов рублей.

Московские технопарки создают по истине уникальную продукцию, которая востребована не только в РФ, но и в других странах.

Среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге технополис «Москва» занял второе место по своей инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

За все время существования ОЭЗ резиденты инвестировали в развитие своих производств почти 18 миллиардов рублей. ОЭЗ «Технополис «Москва» представляет собой пять площадок: в Печатниках, «Микрон», «Алабушево», МИЭТ и «Ангстрем».

Технологический центр раскинулся на площади свыше 200 гектаров. На его территории функционирует около 180 высокотехнологичных компаний, которые занимаются производством медицинских изделий, различного оборудования, системами обеззараживания помещений и микроэлектроникой.

За время существования технополиса «Москва» его представители зарегистрировали 175 патентов на полезные изобретения и модели. Неоднократно ОЭЗ «Технополис «Москва» попадал в список лучших экономических зон страны и мира.

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