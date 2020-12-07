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Рената Литвинова заболела COVID-19
Фото: @renatalitvinovaofficiall / Официальный аккаунт Ренаты Литвиновой в Instagram

Рената Литвинова заболела COVID-19

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Рената Литвинова призналась, что заразилась коронавирусом. В собственном Instagram-аккаунте звезда призвала людей проявлять заботу друг о друге, а также рассказала, что она боится за судьбу людей преклонного возраста.

— Мы собрались, чтобы сказать вам... Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, — как важно беречь друг друга — я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных, — написала Литвинова в публикации.

Подписчики поддержали своего кумира, а также согласились с ее призывами заботиться о здоровье старшего поколения: «Выздоравливайте поскорее»; «Огромное спасибо вам за эту важную речь»; «Рената, согласен с вами, бедных старичков нужно жалеть».

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