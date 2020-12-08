Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россельхознадзор запретил поставки помидоров и перца из двух провинций Турции — Измир и Анталья. Об этом сообщается на сайте службы в понедельник, 7 декабря.

Отмечается, что данное решение приняли в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино на ввозимой из этих регионов продукции. Учтена высокая степень угрозы, которую представляют собой эти вирусы.

— Озабоченность службы вызывают и участившиеся случаи выявления карантинных для России объектов — южноамериканской томатной моли в свежих томатах, поступающих из Турции, а также бурой монилиозной гнили — в грушах, — сказано в сообщении.

С управлением по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйств Турции была достигнута договоренность о том, что в Россельхознадзор направят детальную информацию о принимаемых мерах, а также результаты расследований по каждому факту нарушения.

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